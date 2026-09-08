Les Cordes en Folies – Concert Quatuor Vermeeren Montdoumerc
vendredi 2 octobre 2026 · Montdoumerc
Informations pratiques
Montdoumerc
Les Cordes en Folies – Concert Quatuor Vermeeren
322 Roubert Montdoumerc Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
L'ensemble Vermeeren, connu pour ses qualités artistiques, invite l'auditoire à flâner à travers le temps, depuis les répertoires des Maîtres classiques adaptés pour quatuor à cordes, en passant par un grand tour d'horizon, du ragtime à la pop, de la musique latine au jazz et au rock : un vrai bouquet musical !
Véronique et Sylvain : violons
Alice : alto
Alexandre : violoncelle
Suivi d'un cocktail-apéritif offert.
L'ensemble Vermeeren, connu pour ses qualités artistiques, invite l'auditoire à flâner à travers le temps, depuis les répertoires des Maîtres classiques adaptés pour quatuor à cordes, en passant par un grand tour d'horizon, du ragtime à la pop, de la musique latine au jazz et au rock : un vrai bouquet musical !
Véronique et Sylvain : violons
Alice : alto
Alexandre : violoncelle
Suivi d'un cocktail-apéritif offert.
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322 Roubert Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr
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English :
The Vermeeren Ensemble, known for its artistic excellence, invites the audience to take a stroll through time, from the repertoires of the classical masters adapted for string quartet, through a broad overview ranging from ragtime to pop, from Latin music to jazz and rock: a true musical bouquet!
Véronique and Sylvain: violins
Alice: viola
Alexandre: cello
Followed by a complimentary cocktail reception.
L’événement Les Cordes en Folies – Concert Quatuor Vermeeren Montdoumerc a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot