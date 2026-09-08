Informations pratiques

Montdoumerc

Les Cordes en Folies – Concert Quatuor Vermeeren

322 Roubert Montdoumerc Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

L'ensemble Vermeeren, connu pour ses qualités artistiques, invite l'auditoire à flâner à travers le temps, depuis les répertoires des Maîtres classiques adaptés pour quatuor à cordes, en passant par un grand tour d'horizon, du ragtime à la pop, de la musique latine au jazz et au rock : un vrai bouquet musical !

Véronique et Sylvain : violons

Alice : alto

Alexandre : violoncelle

Suivi d'un cocktail-apéritif offert.

L'ensemble Vermeeren, connu pour ses qualités artistiques, invite l'auditoire à flâner à travers le temps, depuis les répertoires des Maîtres classiques adaptés pour quatuor à cordes, en passant par un grand tour d'horizon, du ragtime à la pop, de la musique latine au jazz et au rock : un vrai bouquet musical !

Véronique et Sylvain : violons

Alice : alto

Alexandre : violoncelle

Suivi d'un cocktail-apéritif offert.

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322 Roubert Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr

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English :

The Vermeeren Ensemble, known for its artistic excellence, invites the audience to take a stroll through time, from the repertoires of the classical masters adapted for string quartet, through a broad overview ranging from ragtime to pop, from Latin music to jazz and rock: a true musical bouquet!

Véronique and Sylvain: violins

Alice: viola

Alexandre: cello

Followed by a complimentary cocktail reception.

L’événement Les Cordes en Folies – Concert Quatuor Vermeeren Montdoumerc a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot