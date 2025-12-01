Les cordes jouent Vivaldi ! par les Ateliers des Arts Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Les cordes jouent Vivaldi ! par les Ateliers des Arts

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

En 1703, Antonio Vivaldi prend en charge le poste de professeur de violon à l’orphelinat pour jeunes filles de la Pièta, qui est aussi une extraordinaire école de musique et un lieu artistique essentiel à Venise.

.

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

In 1703, Antonio Vivaldi took up the post of violin teacher at the Pièta orphanage for girls, which was also an extraordinary music school and a key artistic venue in Venice.

L’événement Les cordes jouent Vivaldi ! par les Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay