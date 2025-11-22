Les cordes s’accordent Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS
Les cordes s’accordent Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS samedi 22 novembre 2025.
Les élèves du département Cordes du conservatoire du 9ᵉ arrondissement se produiront en audition à l’Auditorium et en Salle 43, tout au long de l’année. Ces présentations réuniront les jeunes instrumentistes des classes d’alto, contrebasse, violon et violoncelle, accompagnés au piano par Gaspard Martin. Encadrés par l’équipe pédagogique du département, les élèves partageront le fruit de leur travail dans un cadre bienveillant, propice à l’écoute et à la progression. Une belle occasion d’apprécier la diversité des timbres et des répertoires abordés en cours.
Classes de : Rémi Sagot (contrebasse), Éloïse Renard (Violon), Axel Benedetti (alto), Stephan Soeder (violoncelle), Frédéric Lubiatto (violoncelle), Barbara Mouton Jamet (violon).
Accompagnateur: Gaspard Martin
- Samedi 18 octobre, 15h30, Auditorium
- Samedi 22 novembre, 15h30, Auditorium
- Samedi 24 janvier, 15h30, Salle 43
- Samedi 14 février, 15h30, Salle 43
- Vendredi 27 mars, 19h, Salle 43
- Samedi 28 mars, 15h30, Salle 43
- Samedi 23 mai, 15h30, Salle 43
- Samedi 13 juin, 15h30, Salle 43
- Samedi 27 juin, 15h30, Auditorium
Une audition collective pour faire résonner les cordes du conservatoire.
Le samedi 27 juin 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 13 juin 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 23 mai 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 28 mars 2026
de 15h30 à 17h00
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 14 février 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 24 janvier 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 22 novembre 2025
de 15h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS
+33144538686