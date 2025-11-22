Les cordes s’accordent Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Les élèves du département Cordes du conservatoire du 9ᵉ arrondissement se produiront en audition à l’Auditorium et en Salle 43, tout au long de l’année. Ces présentations réuniront les jeunes instrumentistes des classes d’alto, contrebasse, violon et violoncelle, accompagnés au piano par Gaspard Martin. Encadrés par l’équipe pédagogique du département, les élèves partageront le fruit de leur travail dans un cadre bienveillant, propice à l’écoute et à la progression. Une belle occasion d’apprécier la diversité des timbres et des répertoires abordés en cours.

Classes de : Rémi Sagot (contrebasse), Éloïse Renard (Violon), Axel Benedetti (alto), Stephan Soeder (violoncelle), Frédéric Lubiatto (violoncelle), Barbara Mouton Jamet (violon).

Accompagnateur: Gaspard Martin

Samedi 18 octobre, 15h30, Auditorium

Samedi 22 novembre, 15h30, Auditorium

Samedi 24 janvier, 15h30, Salle 43

Samedi 14 février, 15h30, Salle 43

Vendredi 27 mars, 19h, Salle 43

Samedi 28 mars, 15h30, Salle 43

Samedi 23 mai, 15h30, Salle 43

Samedi 13 juin, 15h30, Salle 43

Samedi 27 juin, 15h30, Auditorium

Une audition collective pour faire résonner les cordes du conservatoire.

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686