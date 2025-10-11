Les Coréades 2025 Carmina Burana, Cantate de Carl ORFF à Niort Moulin du Roc Niort

Les Coréades 2025 Carmina Burana, Cantate de Carl ORFF à Niort Moulin du Roc Niort samedi 11 octobre 2025.

Les Coréades 2025 Carmina Burana, Cantate de Carl ORFF à Niort

Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Qui n’a jamais entendu le célèbre O Fortuna ouvrant et concluant Carmina Burana ? Ses rythmes puissants marquent l’auditeur. En 1934, Carl Orff découvre un recueil de 200 poèmes médiévaux en bas-latin, moyen-haut allemand et vieux français. Séduit, il compose un an plus tard sa cantate scénique, célébrant l’amour, le vin et la danse. Le titre, Chants de Beuren , fait référence à l’abbaye bavaroise de Benediktbeuern. L’œuvre se divise en 25 tableaux, autour du printemps, de la taverne et de l’amour. Riche et théâtrale, elle mêle chant grégorien, folklore, polyphonie allemande et accents orientalistes. Elle sera ici accompagnée par la compagnie de break dance bordelaise Last Squad.

Renseignements et réservations via www.coream.org ou coream2@wanadoo.fr ou au 05.49.09.03.11 .

Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 03 11 coream2@wanadoo.fr

