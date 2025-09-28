Les Coréades 2025 Ensemble vocal du Bois d’Amour à Niort Place du Temple Niort

Les Coréades 2025 Ensemble vocal du Bois d’Amour à Niort Place du Temple Niort dimanche 28 septembre 2025.

Place du Temple Le Temple Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

ENSEMBLE VOCAL DU BOIS D’AMOUR « Soirée au bord de l’eau et du rêve »

œuvres de

St Saëns, Fauré, Duparc, Debussy, Ravel

(Argt pour chœur de Denis Rouger, Clytus Gootwald)

Soliste Lucie JAMONEAU

Au piano Massanori KOBIKI

dir. Jacques RICHARD

Renseignements et réservations via www.coream.org ou coream2@wanadoo.fr ou au 05.49.09.03.11 .

Place du Temple Le Temple Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 03 11 coream2@wanadoo.fr

