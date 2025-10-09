Les Coréades 2025 Flûte et poésies par Alexis Kossenko à Niort Musée Bernard d’Agesci Niort

Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Récital Flûte et Poésies par Alexis Kossenko.

« Mais voici que Pan, de sa flûte, recommence à jouer »

La flûte mythologique et orientale autour de 1900.

Œuvres de Debussy, Ibert, Poulenc, de Lorenzo…

Poèmes de Samain, Baudelaire, Louÿs, Klingsor, Hugo…

Renseignements et réservations via www.coream.org ou coream2@wanadoo.fr ou au 05.49.09.03.11 .

Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 03 11 coream2@wanadoo.fr

