Les Coréades 2025 Flûte et poésies par Alexis Kossenko à Niort Musée Bernard d'Agesci Niort
Musée Bernard d'Agesci 26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Récital Flûte et Poésies par Alexis Kossenko.
« Mais voici que Pan, de sa flûte, recommence à jouer »
La flûte mythologique et orientale autour de 1900.
Œuvres de Debussy, Ibert, Poulenc, de Lorenzo…
Poèmes de Samain, Baudelaire, Louÿs, Klingsor, Hugo…
Renseignements et réservations via www.coream.org ou coream2@wanadoo.fr ou au 05.49.09.03.11 .
