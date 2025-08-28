Les Cornichons Le Cloître-Saint-Thégonnec

Les Cornichons Le Cloître-Saint-Thégonnec jeudi 28 août 2025.

Les Cornichons

Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 18:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Depuis plus de dix ans, ce groupe de musiciens et chanteurs venus des Pays-Bas revisite avec humour et talent le répertoire de la chanson populaire française des années soixante et soixante-dix. L’occasion pour le public de retrouver de façon décalée l’esprit des bals du samedi soir. Joe Dassin, Gérard Lenorman, Dave, sans oublier Nino Ferrer et tant d’autres, les Cornichons réinventent leurs plus grands tubes et démontrent s’il en était besoin leurs qualités d’écriture textuelles et musicales. .

Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

