Les corps: Atelier cosmétique par Stéphane WIEST Médiathèque de Valence Sud Valence

Les corps: Atelier cosmétique par Stéphane WIEST

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 14:00:00

2025-11-18

Une initiation ludique et pratique à la fabrication de cosmétiques naturels (Baume à lèvres ou crème hydratante visage/ corps ou crème mains/pieds) pour compléter votre trousse avec des produits faits main, et respectueux du corps et de l’environnement.

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

English :

A fun, practical introduction to making natural cosmetics (lip balm or moisturizing face/body cream or hand/feet cream) to complete your kit with handmade products that respect the body and the environment.

German :

Eine spielerische und praktische Einführung in die Herstellung von Naturkosmetik (Lippenbalsam oder Feuchtigkeitscreme für Gesicht/Körper oder Hand-/Fußcreme), um Ihr Kosmetiktäschchen mit handgemachten, körper- und umweltfreundlichen Produkten zu vervollständigen.

Italiano :

Un’introduzione divertente e pratica alla realizzazione di cosmetici naturali (balsamo per le labbra o crema idratante per il viso/corpo o per le mani/piedi) per completare il proprio kit con prodotti fatti a mano nel rispetto del corpo e dell’ambiente.

Espanol :

Una divertida introducción práctica a la elaboración de cosméticos naturales (bálsamo labial o crema hidratante para cara/cuerpo o crema para manos/pies) para completar tu botiquín con productos hechos a mano que respetan el cuerpo y el medio ambiente.

