Les Corps électriques L’Institut du Monde Arabe Paris France

Les Corps électriques L’Institut du Monde Arabe Paris France lundi 15 septembre 2025.

France, documentaire, 2025, 48’

Scénario : Raphaël Stora

Image : Léo Desnoyelles, Raphaël Stora, Malick Cissé, Karim Hapette

Montage : Raphaël Hénard

Producteur : Thomas Morvan

Coproduction : ARTE France, Unité

Avant-première suivie d’une rencontre avec le réalisateur Raphaël Stora, l’historien Benjamin Stora, la danseuse Suzanne Degennaro et le chorégraphe Saïdo Lehlou, animée par la chorégraphe Mariana Benenge.

Synopsis

Près de dix ans après Les Promesses du sol, série documentaire dans laquelle il rendait hommage à la scène hip-hop parisienne, vibrante, éclectique et audacieuse, Raphaël Stora, 40 ans, décide de remonter sur scène et de renouer avec la danse qu’il avait abandonnée pour la réalisation. Mais ce retour ne se fait pas sans heurts : le corps résiste, la scène a évolué, et l’exigence de virtuosité semble plus forte que jamais.

Biographie

Raphaël Stora a appris à danser dans le monde des battle hip-hop en parallèle de ses études de cinéma à Paris 8. En 2017, il réalise la série documentaire Les Promesses du sol diffusée sur ARTE. Il réalise également plusieurs clips dont « Cha-cha-cha » de Bonnie banane ainsi que « Orée » avec la performeuse Ndoho Ange. En 2023, il intègre la pièce « Témoin » de Saido Lehlouh en tant que danseur.

À la croisée du récit de filiation et du portrait de la scène hip-hop actuelle, mon film fait dialoguer les gestes là où les mots n’y suffisent plus. C’est un documentaire qui parle de danse mais surtout de ce qu’on cherche à réparer quand on danse.

Raphaël Stora

Raphaël Stora

© Léo Desnoyelles

Dates & horaires

Lundi 15 septembre 2025 à 20h

Billets

Sur invitation dans la limite des places disponibles

Lieu

Auditorium (niveau -2)

Accessibilité

Tous les espaces de l’IMA sont accessibles aux usagers de fauteuil roulant (UFR).

Raphaël Stora, 40 ans, décide de remonter sur scène et de renouer avec la danse qu’il avait abandonnée pour la réalisation…

Le lundi 15 septembre 2025

de 20h00 à 21h35

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-15T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-16T00:35:00+02:00

Date(s) : 2025-09-15T20:00:00+02:00_2025-09-15T21:35:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/cinema/les-corps-electriques +33140513838