Les corps électriques Viens on danse le Break Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Les corps électriques Viens on danse le Break

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Diffusion du film documentaire d’Arte Les corps électriques À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop. Avec sa caméra il explore son passé et ses liens familiaux tout en filmant ses pairs, dont les corps en mouvement résonnent avec ses questionnements intimes. Durée 48 min.

Puis diffusion du film documentaire d’Arte Viens on danse le Break Qu’un kebab déclenche un simple conflit ou une véritable guerre des gangs, les tensions ici ça se règle en battle: bienvenue dans le monde impitoyable du break! Tourné au smartphone pour la plateforme TikTok, Viens on danse retrace les origines de ce mouvement, ode au combat pacifique, de ses débuts à sa popularisation, la faisant accéder au statut de discipline. Durée 6 min. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Les corps électriques Viens on danse le Break

L’événement Les corps électriques Viens on danse le Break Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret