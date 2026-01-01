Les Corsos à Tarascon/Les Corsos en France Maison des Sports Tarascon

Les Corsos à Tarascon/Les Corsos en France

Samedi 24 janvier 2026 de 15h à 17h. Maison des Sports Boulevard Alphonse Daudet Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre du Championnat régional de philatélie, l’Association Tarascon Philatélie et Multicollections accueille une conférence de Gilbert Chalençon sur le thème Les corsos en France et en particulier à Tarascon !

.

Maison des Sports Boulevard Alphonse Daudet Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Regional Philatelic Championship, the Association Tarascon Philatélie et Multicollections is hosting a lecture by Gilbert Chalençon on Les corsos en France et en particulier à Tarascon !

L’événement Les Corsos à Tarascon/Les Corsos en France Tarascon a été mis à jour le 2026-01-20 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)