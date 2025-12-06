Les corvidés une famille d’oiseaux ordinaires mais tellement extraordinaire Gardanne

Les corvidés une famille d’oiseaux ordinaires mais tellement extraordinaire

Samedi 6 décembre 2025 de 14h30 à 16h30. Médiathèque Nelson Mandela Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

Conférence biodiversité pour tous les publics

Durant la conférence participative, Bruno Machtelinck présente la famille des corvidés, interroge l’assemblée sur leurs propres expériences avec ces oiseaux, présente les travaux scientifiques, puis présente les recherches qui identifient les clés d’explications.



Il partage pour cela avec l’assemblée des visuels photos et vidéos qui ont tendance à captiver, voire sidérer les participants.



Bruno Machtelinck est un ornithologue indépendant.. .

Médiathèque Nelson Mandela Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur paysdaix@lpo.fr

English :

Biodiversity conference for all audiences

German :

Biodiversitätskonferenz für jedes Publikum

Italiano :

Conferenza sulla biodiversità per tutti i pubblici

Espanol :

Conferencia sobre biodiversidad para todos los públicos

