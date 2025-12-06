Les corvidés une famille d’oiseaux ordinaires mais tellement extraordinaire Gardanne
Les corvidés une famille d’oiseaux ordinaires mais tellement extraordinaire Gardanne samedi 6 décembre 2025.
Les corvidés une famille d’oiseaux ordinaires mais tellement extraordinaire
Samedi 6 décembre 2025 de 14h30 à 16h30. Médiathèque Nelson Mandela Gardanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
2025-12-06
Conférence biodiversité pour tous les publics
Durant la conférence participative, Bruno Machtelinck présente la famille des corvidés, interroge l’assemblée sur leurs propres expériences avec ces oiseaux, présente les travaux scientifiques, puis présente les recherches qui identifient les clés d’explications.
Il partage pour cela avec l’assemblée des visuels photos et vidéos qui ont tendance à captiver, voire sidérer les participants.
Bruno Machtelinck est un ornithologue indépendant.. .
Médiathèque Nelson Mandela Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur paysdaix@lpo.fr
English :
Biodiversity conference for all audiences
German :
Biodiversitätskonferenz für jedes Publikum
Italiano :
Conferenza sulla biodiversità per tutti i pubblici
Espanol :
Conferencia sobre biodiversidad para todos los públicos
L’événement Les corvidés une famille d’oiseaux ordinaires mais tellement extraordinaire Gardanne a été mis à jour le 2025-09-18 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]