Les cosmics Crozon
Les cosmics Crozon vendredi 12 décembre 2025.
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-12 14:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Compagnie Loba
Dans le cadre du Festival Théâtre À Tout Âge, porté par Très Tôt Théâtre
Les Cosmics c’est l’histoire d’une fille, elle s’appelle Céleste. Sa mère est astronaute. Céleste est pleine d’interrogations sans la loi de la gravité, est-ce que les petits pois peuvent voler ? Pourquoi la récré dure 15 minutes si le temps n’existe pas ? Est-ce qu’on peut loger le cœur d’une étoile dans sa main ?
Un jour, sa mère part en mission spatiale, et ça dérape ! Céleste file dans son laboratoire pour y perfectionner des antennes, radios et autres inventions prévues pour communiquer avec elle. Mais, entre la Terre et l’espace, des interférences s’appliquent à brouiller les signaux et les ondes…
CRÉATION NOVEMBRE 2025
Conception, écriture, interprétation Annabelle Sergent
Dramaturgie et collaboration artistique Christophe Gravouil
Création sonore Jérémie Morizeau
Création scénographique et lumière Yohann Olivier
Régie Julien Jaunet
Conseillère à la dramaturgie clownesque Caroline Loze
Costume Tiphaine Pottier
Dès 6 ans
Petite restauration sur place à l’issue
Tarifs pour les 2 événements Les cosmics à 18h30 et Les intrications musicales à 20h30 12€ / 8€ .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
