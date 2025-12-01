Les cosmics Crozon

Les cosmics Crozon vendredi 12 décembre 2025.

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Compagnie Loba

Dans le cadre du Festival Théâtre À Tout Âge, porté par Très Tôt Théâtre

Les Cosmics c’est l’histoire d’une fille, elle s’appelle Céleste. Sa mère est astronaute. Céleste est pleine d’interrogations sans la loi de la gravité, est-ce que les petits pois peuvent voler ? Pourquoi la récré dure 15 minutes si le temps n’existe pas ? Est-ce qu’on peut loger le cœur d’une étoile dans sa main ?

Un jour, sa mère part en mission spatiale, et ça dérape ! Céleste file dans son laboratoire pour y perfectionner des antennes, radios et autres inventions prévues pour communiquer avec elle. Mais, entre la Terre et l’espace, des interférences s’appliquent à brouiller les signaux et les ondes…

CRÉATION NOVEMBRE 2025

Conception, écriture, interprétation Annabelle Sergent

Dramaturgie et collaboration artistique Christophe Gravouil

Création sonore Jérémie Morizeau

Création scénographique et lumière Yohann Olivier

Régie Julien Jaunet

Conseillère à la dramaturgie clownesque Caroline Loze

Costume Tiphaine Pottier

Dès 6 ans

Petite restauration sur place à l’issue

Tarifs pour les 2 événements Les cosmics à 18h30 et Les intrications musicales à 20h30 12€ / 8€ .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne

