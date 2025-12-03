Les Cosmonautes, David Noir Le Générateur GENTILLY

Le projet Les Cosmonautes est à la fois un film et un spectacle. Il s’agit d’un concept poétique où l’IA générative occupe une place centrale à double titre. Les séquences narratives du film racontent le quotidien de deux enfants ou plutôt deux êtres figés dans leur état d’enfance par la sidération, en autonomie dans leur maison qu’ils habitent à la manière d’une station spatiale. Ils ne dialoguent qu’à travers les espaces imaginaires où ils se rencontrent, peuplés de créatures fantastiques générées à partir d’eux-mêmes.

Comme si Alice avait conduit le Petit Prince au Pays des merveilles tandis que celui-ci l’avait mené jusqu’à sa planète, leur union les pousse à regarder ce qui se trouve au-delà des illusions d’un univers hypnotique qui pourrait être le nôtre, dans un monde animé par les Magiciens d’Oz.

Création : David Noir

Interprètes : Chloé Py, David Noir

Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le CENTQUATRE-PARIS, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026 dans 24 lieux en Île-de-France.

Consacrée aux arts numériques, aux performances audiovisuelles, au spectacle vivant en prise avec les nouvelles technologies ainsi qu’aux rapports entre arts et sciences, Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France – présente des expositions, des spectacles, des concerts et des performances, dans une vingtaine de lieux franciliens. Pendant trois mois, avec sa thématique « Les Illusions retrouvées », la Biennale Némo explore les nouvelles utopies à l’ère numérique

Les Cosmonautes est un concept poétique mêlant vidéo et performance où les métamorphoses oniriques de deux interprètes, générées à l’écran par l’IA, sont répercutées sur scène.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 GENTILLY

https://www.legenerateur.com/spectacle/les-cosmonautes-david-noir/ +33149869914 contact@legenerateur.com