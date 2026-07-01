UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Autignac

LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ Autignac

vendredi 17 juillet 2026 · Autignac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
Place du Quatorze Juillet
Ville
34480 Autignac
Département
Hérault
Tarif

Autignac

LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ

Place du Quatorze Juillet Autignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Rendez-vous le vendredi 17 juillet 2026 à 18h30 au sein de l’église Saint-Martin à Autignac pour assister au concert d’été du choeur Les Cosmopolitans .
Le concert est gratuit avec une collecte de dons au profit de la Ligue contre le Cancer.
  .

Place du Quatorze Juillet Autignac 34480 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ

Join us on Friday, July 17, 2026, at 6:30 p.m. at Saint-Martin Church in Autignac to attend the summer concert by the choir Les Cosmopolitans.
The concert is free, with a collection of donations to benefit the League Against Cancer.

L’événement LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ Autignac a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT AVANT-MONTS

À voir aussi à Autignac (Hérault)