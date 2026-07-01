LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ Autignac
vendredi 17 juillet 2026 · Autignac
Informations pratiques
Autignac
LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ
Place du Quatorze Juillet Autignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Rendez-vous le vendredi 17 juillet 2026 à 18h30 au sein de l’église Saint-Martin à Autignac pour assister au concert d’été du choeur Les Cosmopolitans .
Le concert est gratuit avec une collecte de dons au profit de la Ligue contre le Cancer.
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Place du Quatorze Juillet Autignac 34480 Hérault Occitanie
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English : LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ
Join us on Friday, July 17, 2026, at 6:30 p.m. at Saint-Martin Church in Autignac to attend the summer concert by the choir Les Cosmopolitans.
The concert is free, with a collection of donations to benefit the League Against Cancer.
L’événement LES COSMOPOLITANS CONCERT D’ÉTÉ Autignac a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT AVANT-MONTS
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