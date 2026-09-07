LES COSTUMES DE SAVOIE S’EXPOSENT À FRANCIN, Espace Gojon, Porte-de-Savoie

Informations pratiques

LES COSTUMES DE SAVOIE S’EXPOSENT À FRANCIN 19 et 20 septembre Espace Gojon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis près de 40 ans, Jean-Charles Vayr et Nathalie Hérodier sillonnent les vallées savoyardes à la recherche de costumes authentiques et de leur histoire.

Cette exposition dévoile une sélection de sa remarquable collection, témoin d’un patrimoine vestimentaire riche, coloré et profondément lié à la vie des villages savoyards.

Espace Gojon 548 rue de Belledonne 73800 Porte-de-Savoie Porte-de-Savoie 73800 Francin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 84 04 43 L’Espace Gojon est installé dans la première école du village, construite en 1829. Après la construction d’une école plus grande en 1880, le bâtiment est devenu une salle communale à disposition des jeunes gens du village.

Restauré dans les années 1990, il a retrouvé une vocation pédagogique en abritant la bibliothèque municipale.

Depuis 2023 et le déménagement de la bibliothèque dans un bâtiment plus grand, l’ancienne école est redevenue une salle municipale et forme, avec les fours communaux attenants, l’Espace Gojon. parking gratuit

Depuis près de 40 ans, Jean-Charles Vayr et Nathalie Hérodier sillonnent les vallées savoyardes à la recherche de costumes authentiques et de leur histoire.

©Jean-Charles Vayr