UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mittelhausbergen

Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre le Kochersberg et Strasbourg, Mairie de Mittelhausbergen, Mittelhausbergen

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Mittelhausbergen · Mittelhausbergen

Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre le Kochersberg et Strasbourg, Mairie de Mittelhausbergen, Mittelhausbergen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Mittelhausbergen
Adresse
46 Rue Principale, 67206 Mittelhausbergen
Ville
67206 Mittelhausbergen
Département
Bas-Rhin

Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre le Kochersberg et Strasbourg Samedi 19 septembre, 14h15 Mairie de Mittelhausbergen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir la Klamm de Mittelhausbergen, le chemin des côteaux, la tour Herzienne et Dinsheim le Waldbruder. Un patrimoine historique et naturel qui transite entre le Kochersberg et Strasbourg.

Mairie de Mittelhausbergen 46 Rue Principale, 67206 Mittelhausbergen Mittelhausbergen 67206 Bas-Rhin Grand Est La petite commune de Mittelhausbergen, située au pied des collines de Hausbergen, possède une église avec un clocher à bulbe recouvert de tuiles vernies vertes, ainsi que de nombreuses anciennes fermes.
Venez découvrir la Klamm de Mittelhausbergen, le chemin des côteaux, la tour Herzienne et Dinsheim le Waldbruder. Un patrimoine historique et naturel qui transite entre le Kochersberg et Strasbourg.

©Mairie de Mittelhausbergen