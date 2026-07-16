Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre le Kochersberg et Strasbourg, Mairie de Mittelhausbergen, Mittelhausbergen
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Mittelhausbergen · Mittelhausbergen
Informations pratiques
Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre le Kochersberg et Strasbourg Samedi 19 septembre, 14h15 Mairie de Mittelhausbergen Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir la Klamm de Mittelhausbergen, le chemin des côteaux, la tour Herzienne et Dinsheim le Waldbruder. Un patrimoine historique et naturel qui transite entre le Kochersberg et Strasbourg.
Mairie de Mittelhausbergen 46 Rue Principale, 67206 Mittelhausbergen Mittelhausbergen 67206 Bas-Rhin Grand Est La petite commune de Mittelhausbergen, située au pied des collines de Hausbergen, possède une église avec un clocher à bulbe recouvert de tuiles vernies vertes, ainsi que de nombreuses anciennes fermes.
Venez découvrir la Klamm de Mittelhausbergen, le chemin des côteaux, la tour Herzienne et Dinsheim le Waldbruder. Un patrimoine historique et naturel qui transite entre le Kochersberg et Strasbourg.
©Mairie de Mittelhausbergen