Les couchers de soleil au sommet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Les couchers de soleil au sommet

LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 17:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-22

Le Pic du Midi anime les couchers de soleil pour vous faire découvrir les sommets des Pyrénées autrement.

L’accès au Pic du Midi est payant, sans supplément pour les couchers de soleil .

English :

The Pic du Midi brings the Pyrenean peaks to life at sunset.

German :

Der Pic du Midi belebt die Sonnenuntergänge, damit Sie die Gipfel der Pyrenäen einmal anders erleben können.

Italiano :

Il Pic du Midi dà vita ai tramonti e permette di scoprire le cime dei Pirenei in un modo completamente nuovo.

Espanol :

El Pic du Midi da vida a las puestas de sol, para que descubra las cumbres de los Pirineos de una forma totalmente nueva.

