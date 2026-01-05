Les couillons à Paris L’Acousti’k Miniac-Morvan Dimanche 25 janvier, 16h00

dans le cadre du festival Rire & Vilaine

Une comédie rocambolesque, à la bonne franquette !

Après le succès de la comédie « Le Bal des Couillons », voici le retour des aventures hors du commun et rocambolesques du paysan Marcel Troupeau et de l’avocat parisien Paul Henri Semance : « Les Couillons à Paris » !

Un avocat, une gouvernante, un Picasso, une garçonnière devant les jardins du Luxembourg, un paysan qui débarque en tracteur en plein Paris, avec une vache en laisse et un fantôme dans un sac…

Bref, des situations rocambolesques, des coups de théâtre incessant, des couillonnades, de l’amour, de l’amitié… Une comédie dépaysante, énergique et rythmée !

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la quatrième édition du **festival Rire & Vilaine** :

Tarif : 23 €

Billetterie :

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



