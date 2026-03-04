Les couleurs de la Francophonie, Liceul Tehnologic General Ioan Culcer, Târgu Jiu
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T12:00:00+01:00 – 2026-03-20T13:30:00+01:00
Organisateur :
Lycée Technologique « General Ioan Culcer », Târgu Jiu
VIe édition — 2026
Date de l’activité principale : 20 mars 2026
SECTIONS DU CONCOURS
1. Section : Créations plastiques
(peintures, dessins, maquettes)
Thème : La Francophonie dans le monde
2. Section : ESSAIS
Lycée :
Essai argumentatif ou narratif (250–300 mots) à partir du proverbe :
« Qui se ressemble, s’assemble »
Critères : respect de la consigne, structure, logique des arguments, formulations adaptées.
Collège :
Rédaction (150–200 mots)
Thème : « Une histoire amusante de ma vie d’élève »
3. Section : PRÉSENTATIONS PPT
Thème : « Les Roumains qui ont changé le monde »
