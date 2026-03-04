Les couleurs de la Francophonie, Liceul Tehnologic General Ioan Culcer, Târgu Jiu

Les couleurs de la Francophonie Vendredi 20 mars, 13h00 Liceul Tehnologic General Ioan Culcer Gorj

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T12:00:00+01:00 – 2026-03-20T13:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T12:00:00+01:00 – 2026-03-20T13:30:00+01:00

Les couleurs de la francophonie-concours

Organisateur :

Lycée Technologique « General Ioan Culcer », Târgu Jiu

VIe édition — 2026

Date de l’activité principale : 20 mars 2026

SECTIONS DU CONCOURS

1. Section : Créations plastiques

(peintures, dessins, maquettes)

Thème : La Francophonie dans le monde

2. Section : ESSAIS

Lycée :

Essai argumentatif ou narratif (250–300 mots) à partir du proverbe :

« Qui se ressemble, s’assemble »

Critères : respect de la consigne, structure, logique des arguments, formulations adaptées.

Collège :

Rédaction (150–200 mots)

Thème : « Une histoire amusante de ma vie d’élève »

3. Section : PRÉSENTATIONS PPT

Thème : « Les Roumains qui ont changé le monde »

Liceul Tehnologic General Ioan Culcer Strada Victoriei, nr. 132-138, Târgu Jiu Târgu Jiu 210234 Gorj

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie concours scolaire langue française

llustration créée avec une IA