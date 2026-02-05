Les couleurs de l’arc-en-ciel ateliers jeune public Vitré
Les couleurs de l’arc-en-ciel ateliers jeune public Vitré lundi 13 avril 2026.
Les couleurs de l’arc-en-ciel ateliers jeune public
Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-20 11:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-23
L’arc-en-ciel a perdu ses couleurs ! Aux enfants de les retrouver dans le parcours du musée. L’animation se clôt avec une petite activité manuelle.
Durée 1h00
De 4 à 6 ans
Tarif 2 €/enfant
Uniquement sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .
Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les couleurs de l’arc-en-ciel ateliers jeune public Vitré a été mis à jour le 2026-02-05 par OT VITRE