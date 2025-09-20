Les coulisses – Ateliers Championnet Ateliers Championnet – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Les coulisses – Ateliers Championnet Ateliers Championnet – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris samedi 20 septembre 2025.

Les coulisses – Ateliers Championnet 20 et 21 septembre Ateliers Championnet – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi. Enfants autorisés à partir de 7 ans et sans poussette. Visite accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Les Ateliers de Championnet ont intégré RATP Cap Île-de-France en 2023, pour donner naissance à RATP Cap Ateliers Championnet. Experts de la maintenance, les ateliers ont su s’adapter aux nouvelles exigences techniques et se moderniser pour être toujours plus innovants et compétitifs. Visite des ateliers dont celui de carrosserie, de mécanique, de peinture et de dépannage.

Visites :

Bâtiment R -> carrosserie / peinture

Bâtiment U -> mécanique

Bâtiment V -> rep renov / infographie

(Batiment H -> EAE)

Sortie du Batiment V -> Dépannage

Ateliers Championnet – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 75018 Paris Paris 75018 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/jep »}]

Visite commentée

Denis Sutton