Les coulisses – Centre Bus Flandre Centre de bus de Flandre – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Pantin

Les coulisses – Centre Bus Flandre 20 et 21 septembre Centre de bus de Flandre – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Seine-Saint-Denis

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi. Enfants autorisés à partir de 10 ans. Visite accessible aux PMR.

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée d’un centre bus plus que centenaire, récemment converti au biométhane. Découverte de l’histoire des transports parisiens et des coulisses du réseau de bus. En bonus : atelier sur les angles morts et les bonnes pratiques de cohabitation entre vélo, bus et trottinettes

Centre de bus de Flandre – Adresse exacte communiquée lors de l'inscription 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée

Jérémie Tondu