Les coulisses – Centre bus Paris Est Centre bus Paris Est – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Les coulisses – Centre bus Paris Est Samedi 20 septembre, 09h00 Centre bus Paris Est – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi. Visite accessible aux PMR.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite du centre bus de Lagny : l’atelier de maintenance et le remisage, le local de prise de service, la machine à laver du matériel roulant.

Centre bus Paris Est – Adresse exacte communiquée lors de l'inscription 75020 Paris

Visite commentée

RATP