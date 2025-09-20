Les coulisses – Centre bus Point du Jour Centre bus du Point du Jour – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Les coulisses – Centre bus Point du Jour Centre bus du Point du Jour – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris samedi 20 septembre 2025.

Les coulisses – Centre bus Point du Jour Samedi 20 septembre, 10h00 Centre bus du Point du Jour – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi.Visite accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite du centre de remisage des bus, des ateliers et présentation de bus de légende.

Centre bus du Point du Jour – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 75016 Paris Paris 75016 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/jep »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Hamdi Chref