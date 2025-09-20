Les coulisses – Centre de formation caténairistes RATP Infra Quai du RER A de Bry-sur-Marne Bry-sur-Marne

Les coulisses – Centre de formation caténairistes RATP Infra Quai du RER A de Bry-sur-Marne Bry-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Les coulisses – Centre de formation caténairistes RATP Infra Samedi 20 septembre, 09h00 Quai du RER A de Bry-sur-Marne Val-de-Marne

Inscriptions dans la limite de 4 places par personne, ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi. Enfants autorisés à partir de 8 ans. Non accessible PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une visite pour mieux comprendre l’univers des caténaires et des électromécaniciens funambules.

✓ Accueil café

✓ Topo sécurité sur l’entrée du site

✓ Visite encadrée sur les ateliers (Train de maintenance caténaire, véhicule LAMA ou ELAN)

✓ Retour sur le quai RER A

Quai du RER A de Bry-sur-Marne 94360 Bry-sur-Marne Bry-sur-Marne 94360 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/jep »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

RATP