Les coulisses – Centre signalétique de la RATP Centre signalétique M2E – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Montreuil

Les coulisses – Centre signalétique de la RATP 20 et 21 septembre Centre signalétique M2E – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Seine-Saint-Denis

Inscriptions ouvertes les mardis 9 et 16 septembre à midi.Visite accessible aux PMR.

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée de l’atelier signalétique et de l’atelier de serrurerie où sera présentée la maintenance des éléments architecturaux dont ceux de Guimard et Othoniel.

Visite de 45min-1h environ

Centre signalétique M2E – Adresse exacte communiquée lors de l'inscription 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

RATP