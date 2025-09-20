Les coulisses d’Avant-Scène Résidence Avant-Scène Pont-de-Larn

Visites guidées toutes les heures. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Découvrez les coulisses d’Avant-Scène lors d’une visite commentée qui vous plongera dans l’envers du décor de ce lieu culturel et artistique.

Résidence Avant-Scène 8 rue du pont, 81660 Pont-de-Larn Pont-de-Larn 81660 Tarn Occitanie 0649581480 Maison familiale rénovée en 1898 dans le style des maisons bourgeoise du pays mazamétain. Elle a été une école et la mairie du village.

Ses prorpriétaires sont issues des grands dirigeants de la plus ancienne et plus importante maison de commerce entre Bordeaux et le Sénégal.

La maison associe l’histoire locale, nationnale et internationnale et la culture avec ses oeuvres d’art Parking à 50m.

A Mazamet prendre la direction de St Amans. Au dernier rond-point, prendre la direction du Pont de Larn. Traverser la rivière, le parking est à droite.

