Les coulisses de la bibliothèque Paray-le-Monial

Bibliothèque de Paray le monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-10-04 10:00:00

2025-10-04

Afin de valoriser le rôle essentiel des bibliothèques comme lieux de rencontre et de partage le ministère de la culture a mis en place des journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques intitulées Biblis en folie . Pour s’associer à cet évènement la bibliothèque de Paray le monial vous propose de venir découvrir le métier de bibliothécaire et de visiter ses locaux. Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger et de découvrir le fonctionnement de la bibliothèque. .

Bibliothèque de Paray le monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr

