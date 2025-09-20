« Les coulisses de la Conservation du musée » Musée de la gendarmerie nationale Melun

« Les coulisses de la Conservation du musée » 20 et 21 septembre Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Cet atelier en phase de test propose une plongée inédite dans les pratiques de conditionnement et de conservation préventive : comment protège-t-on les objets pour les transmettre aux générations futures ?

Les participants, limités à 10 personnes, seront pleinement acteurs de la construction de l’atelier. Cette séance privilégiée inclura une courte visite dans le musée, illustrée par un cas d’étude d’objet conservé.

Sur inscription par mail : musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l'Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

© SIRPA_BRC FGarcia