LES COULISSES DE LA CRÉATION D’UN JEU VIDÉO Saint-Martin-de-Boubaux

LES COULISSES DE LA CRÉATION D’UN JEU VIDÉO

Comment on fabrique un jeu vidéo ? De l’idée à la réalisation, Ram Ram Studio pourra répondre à vos questions. Vous pourrez tester leurs 2 premiers jeux et oser toutes les questions les plus folles ! Accessible à tous.tes. Si vous souhaitez manger, c’est mieux de réserver.

Comment on fabrique un jeu vidéo ? De l’idée à la réalisation, Ram Ram Studio pourra répondre à vos questions. Vous pourrez tester leurs 2 premiers jeux et oser toutes les questions les plus folles ! Accessible à tous.tes.

Ram Ram Studio crée des jeux vidéos inspirés de cultures traditionnelles et alternatives. Des jeux non violents, absurdes et poétiques. Leur premier jeu, 30 Birds, est sorti en 2024. C’est un jeu d’aventure qui s’inspire de la culture traditionnelle Persane. Actuellement, le studio travaille sur Mariole, un jeu de gestion inspiré de culture Occitane, sortie prévue en 2026 ils ont besoin de vos retours !

Si vous souhaitez manger, c’est mieux de réserver au 09 87 52 69 63 .

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com

English :

How do you make a video game? From idea to realization, Ram Ram Studio can answer your questions. You’ll be able to try out their first 2 games and dare to ask the craziest questions! Open to all. If you’d like to eat, it’s best to make a reservation.

