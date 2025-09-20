Les coulisses de la création La Comédie de Reims Reims

Les coulisses de la création Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00, 17h30 La Comédie de Reims

Comment crée-t-on un spectacle ? Cette visite guidée de la Comédie vous propose d’explorer le bâtiment pour découvrir les métiers du spectacle vivant et les secrets d’un Centre Dramatique National (CDN).

La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 48 49 00 https://www.lacomediedereims.fr [{« type »: « email », « value »: « billetterie@lacomediedereims.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 48 49 10 »}] Le bâtiment de l’actuelle Comédie a été inauguré en 1969. Née de la décentralisation culturelle voulue par André Malraux, la Comédie de Reims a d’abord été une Maison de la Culture : un lieu ouvert à toutes les formes de création artistique (cinéma, opéra, théâtre, danse, musique, expositions). Devenue Centre dramatique national (CDN), elle s’est ensuite consacrée essentiellement au théâtre. L’architecte Jean Le Couteur a conçu un bâtiment généreux aux volumes imbriqués, résultant d’une articulation verticale et horizontale des différentes fonctions de l’édifice, et aboutissant à une combinaison d’espaces modulables et polyvalents, tous visibles depuis le foyer central.

© Myr Muratet