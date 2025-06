Les coulisses de la criée Visite matinale la cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 16 juillet 2025 05:00

Charente-Maritime

Les coulisses de la criée Visite matinale la cotinière Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-16 05:00:00

fin : 2025-09-12 07:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-08-13

2025-09-12

2025-10-24

Découvrez les coulisses de la criée de la Cotinière ! A l’heure de la criée matinale, accompagnés d’un guide de l’office de tourisme, vous aurez accès aux salles de réception, tri et vente !

Payant Réservation indispensable

.

la cotinière Port de la Cotinière

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

Take a behind-the-scenes look at the Cotinière fish auction! Accompanied by a guide from the tourist office, you’ll have access to the reception, sorting and sales rooms!

Charge Reservation essential

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Fischversteigerung von La Cotinière! Zur Zeit der morgendlichen Versteigerung haben Sie in Begleitung eines Führers des Fremdenverkehrsamtes Zugang zu den Räumen, in denen die Ware angenommen, sortiert und verkauft wird!

Kostenpflichtig Reservierung erforderlich

Italiano :

Andate dietro le quinte dell’asta del pesce di Cotinière! Al momento dell’asta mattutina, accompagnati da una guida dell’ufficio turistico, avrete accesso alla reception, alle sale di smistamento e di vendita!

A pagamento Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Descubra los entresijos de la subasta de pescado de la Cotinière A la hora de la subasta matinal, acompañado por un guía de la oficina de turismo, tendrá acceso a las salas de recepción, clasificación y venta

Entrada gratuita Imprescindible reservar

