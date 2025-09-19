Les coulisses de La Jetée La Jetée Clermont-Ferrand

Les coulisses de La Jetée La Jetée Clermont-Ferrand vendredi 19 septembre 2025.

Les coulisses de La Jetée 19 et 20 septembre La Jetée Puy-de-Dôme

visite gratuite sur réservation (8 personnes par visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée inédite des coulisses du festival du court métrage : les recoins du bâtiment emblématique de La Jetée, les curiosités du centre de documentation, la future Cité du Court.

La Jetée 6 place Michel-de-l’Hospital 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 91 65 73 https://clermont-filmfest.org/ https://www.facebook.com/laJeteeClermont/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lecourtpatrimoine »}] A la Jetée s’organise le Festival du Court Métrage, plus importante manifestation au monde dédiée au format court. Mais aussi des activités toute l’année : une bibliothèque spécialisée cinéma, des formations éducation à l’image, des ateliers, des projections… Tram : arrêt Delille. Bus lignes 3, 4, 12 : arrêt Michel-de-l’Hospital.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sauve qui peut le court métrage, Baptiste Chanat