Les coulisses de la maison des Vins, à la Maison des Vins de Madiran Crouseilles

Les coulisses de la maison des Vins, à la Maison des Vins de Madiran Crouseilles vendredi 15 août 2025.

Les coulisses de la maison des Vins, à la Maison des Vins de Madiran

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Novice ou avisé, glissez-vous dans la peau d’un professionnel et laissez-vous surprendre par vos sens. Découvrez nos appellations !

A l’occasion des fêtes du village de Madiran, les vignerons vous réservent un accueil privilégié pour vous faire (re)découvrir leurs vins et appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, à la maison des vins lors d’ateliers.

L’occasion unique de découvrir une salle de dégustation professionnelle.

Programme des ateliers 11h atelier « 100% Tannat », 12h atelier « 100% fromage », 15h ateliers 100% blancs et à 17h atelier « Chocolat » !

Places limitées, réservation fortement conseillée .

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 36 27 madiran.pacherenc@gmail.com

English : Les coulisses de la maison des Vins, à la Maison des Vins de Madiran

German : Les coulisses de la maison des Vins, à la Maison des Vins de Madiran

Italiano :

Espanol : Les coulisses de la maison des Vins, à la Maison des Vins de Madiran

L’événement Les coulisses de la maison des Vins, à la Maison des Vins de Madiran Crouseilles a été mis à jour le 2025-07-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran