Les coulisses de la Réserve Naturelle la sortie du conservateur Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré mercredi 26 mars 2025.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Enfant scolarisé, étudiant, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi

Début : Mardi 2025-03-26 09:30:00

fin : 2025-04-22 12:00:00

2025-03-26 2025-04-22 2025-05-13 2025-06-10 2025-07-08 2025-08-05 2025-09-09

Venez découvrir la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges en compagnie de son conservateur !

Découvrez les secrets de la gestion de la Réserve !

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Come and discover the Lilleau des Niges National Nature Reserve in the company of its curator!

Discover the secrets behind the Reserve’s management!

German :

Entdecken Sie das Nationale Naturreservat Lilleau des Niges in Begleitung seines Konservators!

Entdecken Sie die Geheimnisse der Verwaltung des Reservats!

Italiano :

Venite a scoprire la Riserva Naturale Nazionale di Lilleau des Niges in compagnia del suo curatore!

Scoprite i segreti della gestione della Riserva!

Espanol :

Venga a descubrir la Reserva Natural Nacional de Lilleau des Niges en compañía de su conservador

Descubra los secretos de la gestión de la Reserva

