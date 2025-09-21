les coulisses de la visite guidée Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven

les coulisses de la visite guidée Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven dimanche 21 septembre 2025.

les coulisses de la visite guidée Dimanche 21 septembre, 09h15, 17h45 Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Ardèche

25 personnes par créneau. Prévoir de quoi se couvrir puisque la température est de 12° dans la grotte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:45:00 – 2025-09-21T19:00:00

Cette année, l’Aven d’Orgnac Grand Site de France propose de nouvelles façons de « visiter » la Grotte. Voici la visite des coulisses !

Visiter l’Aven d’Orgnac est une expérience magique…

Mais pour que tout se passe bien, que les lumières soient fonctionnelles, que les ascenseurs vous rapatrient vers la surface, il est nécessaire d’entretenir tout un matériel très largement sollicité dans ce milieu humide, matériel la plupart du temps invisible lors des visites « traditionnelles » !

Pour découvrir tout ce qui concourt à ce fonctionnement et que vous ne voyez pas habituellement, nous vous invitons à visiter les coulisses, sous la houlette de Fred qui, au quotidien, s’occupe de la maintenance de la grotte et veille à la sécurité du parcours des visites guidées.

De quoi assouvir la curiosité de tous ceux qui se demandent comment cela fonctionne…

Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire 2240, route de l’Aven 07150 Orgnac-l’Aven Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 65 10 http://www.orgnac.com http://www.facebook.com/avendorgnac [{« type »: « link », « value »: « https://orgnac.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Plongez au cœur de l’Humanité… La Cité de la Préhistoire s’est dévoilée en février 2014, après deux années de métamorphose. L’immersion auprès de nos lointains ancêtres est immédiate grâce aux illustrations et ambiances sonores. Au gré des tables tactiles et autres bornes interactives, vous pouvez toucher du bout des doigts le quotidien de ces hommes et de ces femmes à l’origine de l’Humanité. Les animaux naturalisés, prêts à s’élancer vers vous, sont autant de preuves d’un vivant disparu. Et puis, au détour d’une salle, l’animateur vous enseigne comment il est possible d’allumer un feu sans allumette ni briquet, quelles sont les techniques pour tailler un silex, ou chasser un bison. Néophytes comme initiés, chacun découvre au fil d’un parcours de visite totalement modernisé une muséographie adaptée, riche en informations et émotions. Très visuelle, cette exposition permanente permet à chacun d’adapter son rythme de visite en allant à l’essentiel ou en optant pour une expérience plus immersive. Ce musée est placé dans l’écrin de nature du Grand Site de France de l’Aven-d’Orgnac qui propose aussi une visite de cette grotte aux proportions hors du commun. Parc de stationnement Autocar Gare desservie (Pierrelatte)

Cette année, l’Aven d’Orgnac Grand Site de France propose de nouvelles façons de « visiter » la Grotte. Voici la visite des coulisses !

@Grand site de l’Aven d’Orgnac