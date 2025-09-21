Les coulisses de l’Espace Malraux Espace Malraux Joué-lès-Tours

Les coulisses de l’Espace Malraux Dimanche 21 septembre, 10h00 Espace Malraux Indre-et-Loire

Entrée gratuite. Réservation obligatoire.

Visite des coulisses de l’Espace Malraux en petits groupes afin de découvrir toutes les parties du bâtiment : auditorium, infrastructures techniques, loges et régies. Présentation des aspects techniques et des métiers du spectacle. Des animations seront également proposées.

Espace Malraux Parc des Bretonnières 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247737373 https://espacemalraux.jouelestours.fr/ http://www.facebook.com/espacemalraux.jouelestours/ [{« type »: « link », « value »: « https://espacemalraux.jouelestours.fr »}] L’Espace Malraux a été construit en1987-1988 et inauguré le 27 janvier 1989. Il est constitué d’une salle de spectacles à laquelle sont associées des salles permettant d’accueillir congrès, expositions ou réunions. Parking à proximité

