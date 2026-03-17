Les coulisses de l’événementiel La Maison Verneuil Paray-le-Monial
Les coulisses de l’événementiel La Maison Verneuil Paray-le-Monial jeudi 2 avril 2026.
Les coulisses de l’événementiel
La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-02 22:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Les coulisses de l’événementiel un moment convivial entre professionnels. .
La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr
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L’événement Les coulisses de l’événementiel Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I