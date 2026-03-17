Les coulisses de l’événementiel La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Les coulisses de l’événementiel

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Les coulisses de l’événementiel un moment convivial entre professionnels. .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr

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English : Les coulisses de l’événementiel

L’événement Les coulisses de l’événementiel Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I