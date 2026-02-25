Les coulisses de l’exposition Louise Nevelson Le Centre Pompidou-Metz Metz

Les coulisses de l’exposition Louise Nevelson

Le Centre Pompidou-Metz présente une série de conférences dédiée à la découverte des coulisses des expositions de la genèse à la réalisation, en passant par la scénographie, la technique et les secrets de la recherche.Pour l’exposition Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace , cette conférence se propose de décortiquer deux sujets spécifiques de la recherche préparatoire. Le premier puisera dans les archives croisées de Louise Bourgeois et de Louise Nevelson, afin de souligner les trajectoires parallèles des deux sculptrices, autant que leurs singularités, tandis que le second s’attardera sur les enjeux de la reconstitution des environnements de Nevelson à l’occasion de l’exposition.Tout public

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l'Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est

The Centre Pompidou-Metz presents a series of lectures dedicated to discovering what goes on behind the scenes of exhibitions: from genesis to realization, via scenography, technique and the secrets of research.For the exhibition Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace exhibition, this talk will examine two specific aspects of the preparatory research. The first will draw on the archives of Louise Bourgeois and Louise Nevelson, highlighting the parallel trajectories of the two sculptors, as well as their singularities, while the second will focus on the challenges of reconstructing Nevelson’s environments for the exhibition.

