Les Coulisses de l’Histoire – un festival gratuit pour découvrir l’histoire de Bordeaux autrement – Bordeaux Bordeaux, 23 mai 2025 13:30, Bordeaux.

Les Coulisses de l’Histoire – un festival gratuit pour découvrir l’histoire de Bordeaux autrement 23 – 25 mai Bordeaux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-23T15:30:00+02:00 – 2025-05-23T18:15:00+02:00

Fin : 2025-05-25T12:30:00+02:00 – 2025-05-25T18:15:00+02:00

Pendant trois jours, le festival Les Coulisses de l’Histoire vous fait revivre le passé bordelais à travers 5 spectacles vivants mêlant théâtre, chant, danse et cascades.

Organisé dans des lieux emblématiques de la ville – Cathédrale Saint-André, Porte Cailhau, Fort du Hâ, Église Notre-Dame et Place de la Bourse – nos 45 artistes vous invitent à un parcours artistique et historique en plein cœur de Bordeaux.

Des formats courts, joués plusieurs fois par jour, permettent de circuler librement et à pied d’un site à l’autre. Une belle occasion pour petits et grands de découvrir le patrimoine autrement !

Retrouvez-vous au beau milieu d’un combat d’épée à la Porte Cailhau, d’un bal à la Place de la Bourse, ou encore d’un concert dans la Cathédrale de Bordeaux.

️ Gratuit et en accès libre (sauf spectacle à la Cathédrale, gratuit mais sur réservation)

️ Spectacles de 7 à 45 minutes – programmation continue sur 3 jours

Découvrez notre programme et nos différents réseaux ici :

https://bento.me/coulissesdelhistoire

Rendez-vous les 23, 24 et 25 mai dans les rues de Bordeaux !

LES SPECTACLES :

Église Notre-Dame (théâtre et chant) :

Louis XIV et Vauban sont au cœur de la construction de cette église. Ancien couvent de dominicains bâti en plein baroque, son architecture est une source d’inspiration constante, mais les aléas de l’histoire ont sévi dans ce lieu. Par le théâtre et le chant du Chœur Notre-Dame, remontez le temps et découvrez l’histoire de cette église en plein cœur de Bordeaux.

Cathédrale Saint-André (chant et théâtre) :

Ses origines remontent à un millénaire… Saint-André renferme de nombreux secrets et une histoire aux multiples péripéties. Laissez-vous guider lors d’une visite immersive avec un personnage atypique qui a vu des choses dont aucune mémoire d’homme ne se souvient. Peut-être aurez-vous la chance d’écouter des pèlerins raconter leur voyage, d’entendre l’écho des voix des anciens chanoines résonner sur les pierres de cette église ou encore d’assister à l’office des sœurs bénédictines. Préparez-vous à voyager à travers mille ans d’histoire dans ce lieu où vos ancêtres sont venus eux aussi se recueillir.

Porte Cailhau (théâtre et cascades) :

Place du Palais en 1137, devant la porte Cailhau, Aliénor d’Aquitaine arrive pour célébrer son mariage avec le futur roi de France, Louis VII. La foule s’est amassée en grand nombre devant l’entrée de la ville pour saluer l’arrivée de la duchesse. Mais dans la foule, des barons, mécontents de cette union entre le royaume de France et l’Aquitaine, veulent mettre fin à ce mariage et attenter à la vie d’Aliénor… Quelqu’un arriver a-t-il à temps pour empêcher cette tragédie ?

Fort du Hâ (théâtre) :

Fort du Hâ, durant la Terreur en 1793. Thérésia Cabarrus devient la compagne de Tallien, un révolutionnaire dégénéré, qui fait tourner la guillotine sur les bords de la Garonne. Elle usera de son influence sur son amant pour sauver des dizaines de vies dans le « bureau des grâces » du cours de Verdun. Bordeaux la surnommera « Notre-Dame de Bon Secours » ou encore « l’Ange de la Terreur ».

Place de la Bourse (danse) :

Alors que l’Exposition universelle de 1855 vient de fermer ses portes, le classement des Grands Crus Classés est un franc succès. Bordeaux est à l’honneur et, pour fêter cela, un bal est organisé Place de la Bourse. Laissez-vous tenter, venez danser et plongez dans le 19ème siècle.

LE PROGRAMME :

Vendredi 23 mai

1 – Cathédrale Saint-André (45 minutes) – (réservez votre billet pour ce spectacle )*

– 15h30 – 16h00

– 17h00 – 17h45

2 – Porte Cailhau (15 minutes)

– 16h40 – 16h55

– 17h40 – 17h55

3 – Fort du Hâ (7 minutes)

– 17h00 – 17h07

– 18h00 – 18h07

Samedi 24 mai

1 – Cathédrale Saint-André (45 minutes) – (réservez votre billet pour ce spectacle )

– 14h00 – 14h45

– 15h20 – 16h05

– 16h40 – 17h25

2 – Porte Cailhau (15 minutes)

– 14h50 – 15h05

– 16h20 – 16h35

– 17h45 – 18h00

3 – Église Notre-Dame (30 minutes)

– 14h00 – 14h30

– 15h30 – 16h00

– 17h15 – 17h45

4 – Fort du Hâ (7 minutes)

– 15h00 – 15h07

– 16h20 – 16h27

– 17h30 – 17h37

5 – Place de la Bourse – Danse continue (2h)

– 16h00 – 18h00

Dimanche 25 mai

1 – Cathédrale Saint-André (45 minutes) – (réservez votre billet pour ce spectacle )

– 14h00 – 14h45

– 15h20 – 16h05

– 16h40 – 17h25

2 – Porte Cailhau (15 minutes)

– 15h00 – 15h15

– 16h20 – 16h35

– 17h45 – 18h00

3 – Église Notre-Dame (30 minutes)

– 12h30 – 13h00

4 – Fort du Hâ (7 minutes)

– 15h00 – 15h07

– 16h20 – 16h27

– 17h30 – 17h37

5 – Place de la Bourse – Danse continue (2h)

– 16h00 – 18h00

Réservation spectacle dans la Cathédrale : [https://my.weezevent.com/les-voix-de-la-cathedrale-spectacle-les-coulisses-de-lhistoire?]

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bento.me/coulissesdelhistoire »}, {« type »: « email », « value »: « b.pelou@lescoulissesdelhistoire.fr »}] [{« link »: « https://bento.me/coulissesdelhistoire »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Pru00e9parez-vous u00e0 voyager dans le temps et u00e0 du00e9couvrir la construction de la Cathu00e9drale. u23f3u2728 Embarquez pour une visite immersive parsemu00e9e de chants lyriques qui vous feront lever la tu00eate vers le ciel pour admirer cet u00e9difice presque millu00e9naire. Le Chu0153ur de femmes du Chapeau Rouge va vous transporter dans l’histoire de notre Cathu00e9drale.u00a0 tu00a0 tVisite de 45 minutes en du00e9ambulation dans la Cathu00e9drale. Accu00e8s PMR possible. u267fufe0f tu00a0 ttCE BILLET EST UNIQUEMENT VALABLE POUR LE SPECTACLE « LES VOIX DE LA CATHu00c9DRALE ».u00a0 (Il n’est pas nu00e9cessaire de ru00e9server un billet pour les autres spectacles du festival.)u00a0 tu00a0 tNos ru00e9seaux : https://bento.me/coulissesdelhistoireu00a0 tLe Chu0153ur du Chapeau Rouge : https://www.instagram.com/choeur_du_chapeau_rouge/ », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Les Voix de la Cathu00e9drale – spectacle les Coulisses de l’Histoire », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1322064.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/les-voix-de-la-cathedrale-spectacle-les-coulisses-de-lhistoire », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://my.weezevent.com/les-voix-de-la-cathedrale-spectacle-les-coulisses-de-lhistoire?%5D »}]

Pendant trois jours, le festival Les Coulisses de l’Histoire vous fait revivre le passé bordelais à travers 5 spectacles vivants mêlant théâtre, chant, danse et cascades. festival spectacle