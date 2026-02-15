LES COULISSES DE L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier

LES COULISSES DE L’OPÉRA COMÉDIE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-13

Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur de ce théâtre à l’italienne. En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un de nos guides vous mènent à la découverte de la grande salle, entre dorures et fauteuils de velours.

Visite en français

RDV DEVANT L’OPÉRA COMÉDIE

Durée 2h

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

From the foyer to backstage, enter the heart of this Italian-style theatre. As perfect conductors, a stage manager and one of our guides will lead you to discover the great hall, between gilded and velvet armchairs.

