Les coulisses de Vallandry Peisey-Vallandry Peisey-Nancroix

Les coulisses de Vallandry

Peisey-Vallandry Départ télécabine Vallandry Peisey-Nancroix Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-24 16:45:00

fin : 2025-04-22

Date(s) :

2025-12-24

Visitez les coulisses des rémontées mécaniques

Partagez un moment unique avec nos experts qui vous dévoileront l’envers du décor du télécabine Vallandry. Accès piétons et skieurs.

.

Peisey-Vallandry Départ télécabine Vallandry Peisey-Nancroix 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 25 03 contact.ads@compagniedesalpes.fr

English : Behind the scenes of Vallandry

Take a behind-the-scenes tour of the ski lifts

Share a unique moment with our experts, who will reveal what goes on behind the scenes at the Vallandry cable car. Access for pedestrians and skiers.

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Seilbahnen

Teilen Sie einen einzigartigen Moment mit unseren Experten, die Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Seilbahn Vallandry gewähren. Zugang für Fußgänger und Skifahrer.

Italiano :

Dietro le quinte degli impianti di risalita

Condividete un momento unico con i nostri esperti che vi porteranno dietro le quinte della cabinovia di Vallandry. Accesso per pedoni e sciatori.

Espanol :

Entre bastidores de los remontes mecánicos

Comparta un momento único con nuestros expertos mientras le llevan entre bastidores del telecabina de Vallandry. Acceso para peatones y esquiadores.

L’événement Les coulisses de Vallandry Peisey-Nancroix a été mis à jour le 2025-10-27 par Compagnie des Alpes