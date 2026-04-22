Les coulisses de Vallandry Peisey-Vallandry Peisey-Nancroix

Peisey-Nancroix

Les coulisses de Vallandry

Peisey-Vallandry Départ télécabine Vallandry Peisey-Nancroix Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-24 16:45:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-12-24

Visitez les coulisses des rémontées mécaniques

Partagez un moment unique avec nos experts qui vous dévoileront l’envers du décor du télécabine Vallandry. Accès piétons et skieurs.

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Peisey-Vallandry Départ télécabine Vallandry Peisey-Nancroix 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 25 03 contact.ads@compagniedesalpes.fr

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English : Behind the scenes of Vallandry

Take a behind-the-scenes tour of the ski lifts

Share a unique moment with our experts, who will reveal what goes on behind the scenes at the Vallandry cable car. Access for pedestrians and skiers.

L’événement Les coulisses de Vallandry Peisey-Nancroix a été mis à jour le 2026-01-13 par Compagnie des Alpes