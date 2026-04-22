Les coulisses de Vallandry Peisey-Vallandry Peisey-Nancroix
Les coulisses de Vallandry Peisey-Vallandry Peisey-Nancroix jeudi 24 décembre 2026.
Peisey-Nancroix
Les coulisses de Vallandry
Peisey-Vallandry Départ télécabine Vallandry Peisey-Nancroix Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-24 16:45:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-12-24
Visitez les coulisses des rémontées mécaniques
Partagez un moment unique avec nos experts qui vous dévoileront l’envers du décor du télécabine Vallandry. Accès piétons et skieurs.
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Peisey-Vallandry Départ télécabine Vallandry Peisey-Nancroix 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 25 03 contact.ads@compagniedesalpes.fr
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English : Behind the scenes of Vallandry
Take a behind-the-scenes tour of the ski lifts
Share a unique moment with our experts, who will reveal what goes on behind the scenes at the Vallandry cable car. Access for pedestrians and skiers.
L’événement Les coulisses de Vallandry Peisey-Nancroix a été mis à jour le 2026-01-13 par Compagnie des Alpes
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