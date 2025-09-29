Les Coulisses d’Emmaüs Saumur

Les Coulisses d’Emmaüs Saumur lundi 29 septembre 2025.

Les Coulisses d’Emmaüs

62 rue Moise Ossant Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-09-29 09:30:00

fin : 2025-09-29 11:30:00

2025-09-29

Dans le cadre de la Semaine du Réemploi Solidaire, Emmaüs Saumur vous ouvre ses portes pour une matinée de découverte, d’échange et de partage !

Au programme

• Visite des ateliers et de la boutique pour mieux comprendre le fonctionnement d’Emmaüs.

• Échanges avec les bénévoles pour découvrir leur engagement et leur quotidien.

• Moment convivial autour d’un café, pour poser vos questions et partager vos impressions.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 29 septembre 2025 de 9h30 à 11h30. .

62 rue Moise Ossant Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 02 48 87 emmaussaumurevenement@gmail.com

English :

As part of Solidarity Reuse Week, Emmaüs Saumur opens its doors to you for a morning of discovery, exchange and sharing!

German :

Im Rahmen der Woche des solidarischen Wiederverwendens öffnet Emmaüs Saumur seine Türen für einen Vormittag der Entdeckung, des Austauschs und des Teilens!

Italiano :

Nell’ambito della Settimana del Riuso Solidale, Emmaüs Saumur vi apre le porte per una mattinata di scoperta, scambio e condivisione!

Espanol :

En el marco de la Semana de la Reutilización Solidaria, Emmaüs Saumur le abre sus puertas para una mañana de descubrimiento, intercambio y puesta en común

L’événement Les Coulisses d’Emmaüs Saumur a été mis à jour le 2025-09-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME