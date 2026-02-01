Les Coulisses d’Emmaüs Saumur
lundi 23 février 2026.
Les Coulisses d’Emmaüs
62 rue Moise Ossant Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-02-23 09:30:00
fin : 2026-02-23 10:30:00
2026-02-23
Chaque dernier lundi du mois, Emmaüs Saumur vous ouvre ses portes pour une matinée de découverte, d’échange et de partage !
Au programme
– Échange avec les bénévoles.
– Découverte des ateliers et de la boutique.
– Présentation et échange sur les actions de solidarité.
– Partage autour d’un café.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 23 février 2026 de 9h30 à 10h30. .
62 rue Moise Ossant Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 27 82 06 emmaussaumurevenement@gmail.com
English :
Every last Monday of the month, Emmaüs Saumur opens its doors to you for a morning of discovery, exchange and sharing!
L’événement Les Coulisses d’Emmaüs Saumur a été mis à jour le 2026-02-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME