Les coulisses des archives Service historique de la Défense Vincennes samedi 20 septembre 2025.

Les coulisses des archives 20 et 21 septembre Service historique de la Défense Val-de-Marne

Inscription sur place. Visite limitée à 15 personnes

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Une visite guidée des coulisses du SHD ! Au programme : entrez dans des magasins habituellement fermés au public et découvrez des documents originaux. Les équipes vous expliqueront tout de leurs missions.

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes

Journées européennes du patrimoine 2025

service historique de La Défense