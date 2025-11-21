Les coulisses des essais véhicules – Porte ouverte Transpolis Transpolis Saint-Maurice-de-Rémens

Les coulisses des essais véhicules – Porte ouverte Transpolis Vendredi 21 novembre, 10h00 Transpolis Ain

Pour la Semaine de l’Industrie en France, nous faisons quelque chose de rare (et exclusif) : ouvrir nos portes au public !

Voici ce qui vous attend :

✨ Rencontrez nos équipes et notre service RH

✨ Démonstrations en direct avec notre équipe Essais Véhicules : freinage, évitement… et oui, avec nos cibles Euro NCAP (attachez vos ceintures !)

✨ Sur inscription uniquement : visite guidée de notre site unique. Des centaines d’hectares à explorer, des coulisses à découvrir, et peut-être même quelques histoires inédites !

Que vous soyez étudiant, à la recherche d’un emploi, passionné de mobilité ou simplement curieux, c’est votre chance de vivre Transpolis de près.

Transpolis 620 route des Fromentaux Saint-Maurice-de-Rémens 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Transpolis ouvre ses portes et propose différentes animations pour découvrir ses métiers et ses équipes. automobile industrie automobile

