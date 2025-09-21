Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Saint-Cloud

Les coulisses des jeux d’eau Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Saint-Cloud dimanche 21 septembre 2025.

Les coulisses des jeux d’eau Dimanche 21 septembre, 14h30 Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Hauts-de-Seine

A partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez l’exploitation ingénieuse de la topographie et les techniques utilisés par les fontainiers pour réaliser les jeux d’eau.

Les jeux d’eau transforment le jardin en scène de théâtre éphémère. Au cours d’une promenade au fil de l’eau, venez découvrir l’envers du décor, l’exploitation ingénieuse de la topographie et les techniques utilisées par les fontainiers pour mettre en scène les eaux jaillissantes.

Informations pratiques :

La Grande Cascade est en restauration et ne sera donc pas mise en eau. La mise en eau des bassins et jets est susceptible de modification et ou d’annulation en fonction de l’état de la ressource en eau.

Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Allée de la carrière 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 12 02 90 http://www.domaine-saint-cloud.fr/ En 1577, Catherine de Medicis offre à son écuyer, Jérôme de Gondi, un petit domaine de 13 arpents sur un coteau dominant la Seine. Vers 1640, la demeure des Gondi est entourée de jardins à l’italienne en terrasses avec fontaines, grottes et cascade.

Remanié par le financier Hervart à partir de 1655, le château est acheté en 1658 par Louis XIV pour son frère, Philippe, duc d’Orléans, dit Monsieur. Les architectes Antoine Le Pautre, puis Jules-Hardouin Mansart bâtissent le château entre 1670 et 1690. De 1660 à sa mort, André le Nôtre trace le dessin du parc et porte sa surface à près de 400 hectares. En 1785, Marie-Antoinette achète le domaine et commande aussitôt de grands travaux d’agrandissement du château à son architecte Richard Mique.

Après la Révolution, le palais, remanié par Percier et Fontaine pour Bonaparte, devient la résidence d’été de tous les souverains et l’un des sièges du pouvoir exécutif jusqu’à la chute de Napoléon III.

Le Palais de Saint-Cloud est incendié le 13 octobre 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Symboles de l’Ancien Régime et de la royauté, les ruines sont rasées en 1892.

Le domaine national de Saint-Cloud est géré par le Centre des monuments nationaux, premier réseau culturel et touristique en France. En métro : Ligne 10 terminus Boulogne-Pont de St-Cloud, sortie « avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny » côté gauche, puis traverser le pont de St-Cloud / En tramway : T2 arrêt Parc de St-Cloud / En Bus : Lignes 52, 72, 126, 175, 460, 467, arrêt Parc de St-Cloud ; Ligne 160 terminus Pont de St-Cloud-Albert Kahn ; Ligne 260 arrêt Rhin et Danube-Musée Albert Kahn (prendre avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, puis traverser le pont de St-Cloud) / En train : arrêt St-Cloud / En voiture : depuis « Porte de St-Cloud », traverser Boulogne-Billancourt par la route de la Reine, puis après le rond-point Rhin et Danube, traverser le pont de St-Cloud. (Adresse à rentrer pour le GPS : 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 St-Cloud)

Visite commentée

CMN Domaine national de Saint-Cloud