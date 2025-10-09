LES COULISSES DU BATIMENT Agence RENNES EST Cesson-Sévigné

La FFB 35 (Fédération Française du Bâtiment d’Ille et Vilaine) organise des visites de chantiers, c’est une occasion unique de découvrir le secteur du bâtiment de façon concrète, en visitant des chantiers et ateliers « en vrai » ;Rencontrer des hommes et femmes bâtisseurs et fiers de l’être ;S’informer sur des métiers porteurs, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T15:00:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35510 Cesson-Sévigné Quartiers Nord-Est Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine